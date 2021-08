“Vou honrar pai e mãe”, diz ex-entregador de açaí a um passo de ser policial militar

Jovem Miguel Arcanjo, de 23 anos, é um dos 254 alunos soldados que participaram nesta terça-feira (17) da aula inaugural do Curso de Formação 2021.

Por RODRIGO ÍNDIO

Miguel Arcanjo Silva de Araújo Júnior, de 23 anos, sempre estudou em escola pública e agora está prestes a realizar um sonho conjunto. Morador do Bairro Paraíso, no município de Santana, o filho do mecânico Miguel e da dona de casa Maria Araújo, participa da última etapa de um certame para ingressar no quadro efetivo da Polícia Militar do Amapá.

Mas, chegar a esse momento não foi fácil. Desde jovem, fazia serviços terceirizados como entregador de doces e açaí. Acordava cedo e conciliava o trabalho com os estudos. Abdicou-se de lazeres e momentos com amigos para focar no concurso da PM, realizado em 2017. Aprovado, hoje ele é um dos 254 alunos soldados que participaram nesta terça-feira (17) da aula inaugural do Curso de Formação 2021.

“Esse momento é um marco na minha vida pessoal, pois a Polícia Militar é um espelho para a sociedade e me inspirei em meus primos, que são militares. É um sonho conjunto da minha família, onde procuro e vou honrar meu pai e minha mãe, que sempre me apoiaram e são meus alicerces. Quero dar uma melhor condição de vida para eles, além de bem servir à população com a garra em meu trabalho”, declarou o aluno soldado.

Esta é apenas uma de muitas histórias inspiradoras em meio a centenas de concursados que passarão pelo Centro de Formação de Aperfeiçoamento (CFA) nos próximos meses.

A matriz curricular do curso contém 38 disciplinas, com carga horária total de 1340 h/a (um mil trezentos e quarenta horas-aula), sendo todas na modalidade presencial. O curso terá a duração de seis meses, com término previsto para o dia 7 de fevereiro de 2022. Entretanto, em 2021, os alunos irão fazer estágio nas ruas durante a operação Papai Noel, no fim do ano.

“O Curso de Formação de Soldado é um curso extremamente técnico nos vários ramos na área de Segurança Pública. Teremos instruções com direitos humanos, treinamento físico militar, curso do armamento, pronto-socorrorismo, então, são diversos cursos aqui. Por isso, o soldado, quando for formado, será um policial militar de excelência, com conhecimento técnico para bem servir a sociedade amapaense”, comentou o major Allan Assunção, comandante do CFA.

Os alunos soldados que concluírem o curso estarão aptos a compor o efetivo da PM do Amapá como Soldados 1ª Classe.

O comandante da instituição, coronel Paulo Matias, disse ser um momento importante devido à reposição de militares, pois a corporação tem, diariamente, agentes indo compor a reserva remunerada, tanto do quadro federal, quanto do estadual.

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) também esteve na solenidade e a anunciou para os próximos dias o lançamento de mais um concurso público para a PM.