Waldez confirma que tripulantes chineses têm a variante delta

Governador confirmou diagnóstico após exames. Tripulantes chegaram a ser atendidos em Macapá na semana passada

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), confirmou na tarde deste sábado (21), em suas redes sociais oficiais, que o resultado dos exames de cinco tripulantes no navio Mandarin Dalian, de bandeira liberiana, fundeado no Rio Amazonas, atestou positivo para a variante Delta.

As amostras do sequenciamento foram coletadas logo após a suspeita, no início do mês de agosto, e enviadas ao Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém (PA), que confirmou a contaminação dos estrangeiros de nacionalidade chinesa. Duas tripulantes chegaram a ser atendidas em Macapá com sintomas de média intensidade, mas depois foram liberadas para voltar a bordo.

Há duas semanas, uma equipe da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) esteve no navio e constatou que dos 21 tripulantes, 12 testaram positivo para o novo coronavírus. Posteriormente, este número aumentou para 18 infectados.

A tripulação cumpre quarentena imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As equipes da Vigilância em Saúde verificaram que de março até agora o navio esteve nos Emirados Árabes, Arábia Saudita, Moçambique, África do Sul, Paquistão e Gana.

Suspeita-se que o local de contágio teria sido o porto da cidade de Tema, em Gana, o último país em que o navio esteve antes do Brasil.

A SVS ainda deve se pronunciar nas próximas horas sobre as novas medidas a serem adotadas.

Além do Mandarin Dalian, um navio filipino, também fundeado em frente à cidade de Macapá, está sendo monitorado porque a tripulação foi infectada. Um dos marinheiros morreu dentro da embarcação e teve o corpo retirado por equipes de saúde do Amapá.