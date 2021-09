6° bandido morre em segundo dia de confrontos com o Bope

Tiroteio entre policiais e suspeitos ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um criminoso, de 19 anos, acusado de diversos roubos na cidade, morreu nesta quinta-feira (2) durante confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais do Amapá (Bope), na zona norte de Macapá.

Caio Cristian Pereira Malbrer foi o 6º jovem com ficha criminal a morrer em conflito com militares do Bope nas últimas 48 horas.

Na terça-feira (31), outros cinco jovens criminosos acusados de um assalto à residência também morreram ao trocar tiros com PM´s do Bope, numa área de mata do Distrito do Coração, na zona oeste da capital.

O confronto de hoje ocorreu na Rua João de Deus Dias de Souza com a Avenida Paulo do Espírito Santo. O local fica nas proximidades de uma Feira Popular e do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), no Bairro Novo Horizonte.

Segundo o capitão João Oliveira, a ocorrência teve início quando as equipes do Bope intensificaram o policiamento na zona norte em virtude de registros de roubo à residência terem crescido na região. Denúncias anônimas apontaram que uma quitinete, além de um ponto de tráfico de drogas, servia de esconderijo para o bando e tinha movimentação intensa de suspeitos armados.

“Nós viemos verificar a situação, observamos que tinham alguns indivíduos na entrada da residência, nós tentamos fazer a abordagem, não conseguimos. Eles correram, a gente conseguiu acompanhá-los. Não conseguimos precisar quantos indivíduos eram, só que quando a gente tentou entrar na residência já ouviu o primeiro disparo”, detalhou o capitão.

Ele disse que após entrada técnica, Caio Cristian confrontou as equipes e foi atingido.

“Após cessar a ameaça, a gente observou que não tinha mais ninguém, que os outros tinham saído pela parte da frente, que era um portão”, acrescentou o oficial.

O socorro médico foi acionado, mas só constatou o óbito. A ocorrência ainda está em andamento, mas foi possível apreender a pistola utilizada pelo suspeito morto. Não foi informado o modelo do armamento.

O canil do Bope foi acionado e o cão farejador fez a varredura no local. Foram encontradas porções de maconha.