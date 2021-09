7 de setembro: Amapá terá atos a favor e contra Bolsonaro

Em Macapá, haverá atos durante a favor e em protesto contra o governo do presidente Bolsonaro. As concentrações de ambas serão no Centro da capital.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A Polícia Militar do Amapá (PMAP) declarou que está preparada para acompanhar as manifestações políticas que ocorrerão nesta terça-feira (7), dia em que, assim como no restante do Brasil, ocorrerão atos de correligionários e de opositores do governo federal.

O clima de acirramento político nacional aumentou nas últimas semanas desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) reagiu às declarações públicas que pedem o fechamento da mais alta Corte brasileira ou mesmo do Congresso Nacional.

No dia 20 de agosto, a Polícia Federal (PF) determinou busca e apreensão em endereços ligados ao ex-deputado federal Sérgio Reis. A ação partiu do ministro do STF, Alexandre de Moraes, segundo ele para investigar incitação de atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes.

O tenente Josiagab Oliveira, porta voz da PM, diz que o planejamento é para que não ocorram problemas.

“A nossa diretoria de operações já fez o planejamento para o policiamento desses eventos que ocorrem amanhã. Já sabemos o percurso e nós teremos policiais dispostos em pontos estratégicos para fazer esse policiamento”, declarou Josiagab.

Quando perguntado qual seria a ação da PM em caso de se detectarem excessos ou a presença de militares da corporação dentro da manifestação praticando atos que atentem contra o ordenamento jurídico, o tenente foi enfático:

“A polícia está pronta para atuar em qualquer tipo de situação de exaltação. A gente espera que as manifestações sejam pacíficas, mas se tiver algum tipo de desordem e quebra-quebra, a PM vai atuar independentemente de quem seja o manifestante. Não existe política de comando: o militar que participar e se enquadrar de alguma forma nos regramentos dos militares são enquadrados conforme a lei”, garantiu Josiagab Oliveira.

No Amapá, a manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está sendo convocada em um movimento intitulado “Marcha da família pela liberdade”, que terá concentração inicial na Praça do Barão, Centro de Macapá, às 13 horas.

Os organizadores desta manifestação reagem, principalmente, às ações do STF e ao que argumentam ser a eliminação do “direito de opinião”.

Já no campo político da oposição a Jair Bolsonaro, será realizada a 27ª edição do Grito dos Excluídos, sob o tema “Vidas, pão, saúde e educação”. O local escolhido para concentração é a Praça Veiga Cabral, a partir das 9h da manhã. No entanto, há programações previstas também pela parte da tarde, inclusive com apresentações artísticas.