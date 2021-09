7 de setembro reúne 10 mil em manifestações pacíficas no Amapá, diz organização

Atos foram de carreatas, passeatas e programação cultural em Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

A Polícia Militar não registrou ocorrências graves durante as manifestações de 7 de setembro no Amapá. Organizadores estimam que cerca de 10 mil pessoas tenham participado das manifestações na capital Macapá e no município de Santana.

Apoiadores e opositores do presidente Bolsonaro (sem partido) se concentraram em praças e ruas do Centro de Macapá em comemoração ao dia da Independência do Brasil, nesta terça-feira (7).

Os manifestantes a favor do presidente se mobilizaram na Praça do Barão. Um grupo composto por motoristas seguiu em carreata pela Rua Tiradentes, Leopoldo Machado e foi até Santana. Outro grupo marchou pela Cândido Mendes até o Parque do Forte.

Entre as pautas estava o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Segundo manifestantes, os apoiadores do presidente são perseguidos pelo ministro, que, por sua vez, afirma que os correligionários de Bolsonaro incitam ataques à Constituição brasileira e às suas instituições democráticas pelas redes sociais.

“Uma das nossas pautas são contra as atitudes que o Supremo Tribunal Federal vem praticando, ferindo a constituição Federal, ou seja, prendendo as pessoas por crime de opinião. Daqui a pouco, aqui, estará igual à Cuba ou Venezuela”, protestou o advogado Carlos Evangelista, um dos organizadores da Marcha da Família pela Liberdade, composta por apoiadores e evangélicos.

Do outro lado, na Praça Veiga Cabral, estudantes e movimentos de trabalhadores e partidos de esquerda, realizavam um ato contra o presidente. Entre os cartazes, havia palavras de ordem pedindo a saída do presidente e respeito à constituição. A tímida manifestação contou com apresentação cultural, música e recital de poesia.

A vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes no Amapá (Une), Uane Santos, reforçou que uma das principais pautas do grupo é o “Fora Bolsonaro”.

“Hoje a gente presencia o Brasil voltando para o mapa da fome. Aumento e desemprego, alto índice de inflação dos alimentos. A classe trabalhista são os que mais sofrem com tudo isso”, protestou a estudante.