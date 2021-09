770 km de cabos submarinos levarão internet ao interior do Amapá

Programa conta com emenda parlamentar de autoria do senador Davi Alcolumbre (DEM), no valor de R$ 6 milhões

Chegaram ao Amapá os 770 quilômetros de cabos submarinos que vão levar internet banda larga ao interior do estado, começando com a ligação de Macapá aos municípios de Alenquer, Almeirim e Santarém, no Pará.

A operação ocorre exatamente um ano depois do lançamento do programa “Norte Conectado”, em 1° de setembro de 2020, com o objetivo de expandir a infraestrutura de comunicações na Região Norte, com a implantação de redes de transporte de alta capacidade em fibra óptica pelo leito do Rio Amazonas e seus afluentes.

No sábado (4), o navio Warnowborg atracou no Porto de Santana, vindo da Alemanha com os equipamentos. Os 770 quilômetros de cabos submarinos levarão de 7 a 8 dias para serem desembarcados, em uma média de 5 a 6 quilômetros por hora.

O programa é uma parceria dos ministérios das Comunicações, de Ciência e Tecnologia, e do Turismo e também recebeu emenda parlamentar, de autoria do senador Davi Alcolumbre (DEM), no valor de R$ 6 milhões.

“Por quase quatro anos o nosso gabinete no Senado trabalhou para viabilizar esse projeto que não se trata, apenas, de inclusão digital da população que vive nas localidades mais remotas do Brasil. Vai além, porque um projeto dessa magnitude muda a realidade da região e tem o poder extraordinário de proporcionar educação a distância, telemedicina de qualidade e, até, maior transparência na gestão pública, graças à interatividade que a internet proporciona”, explicou o senador Davi.

O Norte Conectado conta com o apoio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no desenvolvimento da Infovia 00, que é o projeto piloto. A RNP é o Programa Prioritário de Informática da Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI).