Cuidado com as miragens. Essa é a lição principal do capítulo 10 de I Coríntios

Devemos fugir do que é mal, imoralidade e idolatria, por mais que seja difícil resistir à tentação. No capítulo 10 de I Coríntios, aprendemos que a idolatria não se refere apenas às imagens, mas à idolatria de nós mesmos, como vemos muito nas redes sociais. Cuidado com as miragens e faça tudo pela Glória de Deus. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja de Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, no podcast de meditação bíblica de hoje. Feliz sábado!