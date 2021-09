O capítulo 7 de I a Coríntios traz uma reflexão importante sobre o matrimônio

Paulo dá sequência a uma série de perguntas e respostas sobre várias questões de comportamento dentro da igreja. No podcast de meditação bíblica de hoje (15), o pastor Josué de Almeida analisa o capítulo 7 de I Coríntios, e lembra da importância do sexo no casamento. A indiferença de um dos lados, pode abrir uma grande brecha para a destruição da relação. Claro, o sexo precisa ter o consentimento de ambos. Ouça.