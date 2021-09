A mulher que transforma vitória-régia em comida

Dona Dulce tem um jardim de vitórias-régias que aprendeu a transformar em deliciosas receitas. Acompanhe

Compartilhamentos

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá para cruzar todo o Rio Amazonas pela América do Sul, continua seu caminho pelo Rio Tapajós após a bela passagem por Santarém. O veleiro Kûara, comandado pelo jornalista Olímpio Guarany, passa por comunidades completamente alagadas e pelo chamado Furo do Jari, onde fica a foz do Tapajós. O objetivo, neste episódio do diário de bordo, é chegar ao Jardim de Vitórias Régias de Dona Dulce, a mulher que descobriu como transformar essa planta aquática típica da Amazônia em iguarias gastronômicas, como tortas, brownie, rabanada e até pipoca. Assista.