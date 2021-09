Abandonado, espaço pet ao lado de cemitério acumula água e lixo

Espaço fica ao lado do cemitério do Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A situação do espaço destinado a animais de estimação no entorno do Cemitério São José, localizado no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá, preocupa a população.

Quem passa pelo local logo percebe que ele está abandonado, repleto de lixo e acumulando água parada – ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue.

A casinha, o bebedouro e o comedouro para animais não receberam manutenção e, devido à ação do tempo, apodreceram. O mesmo aconteceu com parque de diversões para pets, onde a estrutura de madeira veio abaixo, às margens da Rua Santos Dumont.

As entradas das galerias para escoar águas pluviais estão cheias de garrafas, sacolas e embalagens plásticas.

Gerson Correa Navais, de 60 anos, mora na região e todos os dias transita pelo perímetro para ir ao trabalho. Ele diz que já procurou o poder público, mas não teve um retorno sobre a limpeza do local.

“Tá complicada a situação aqui, tá péssima. O prefeito pode vir mandar dar uma ‘espiada’ ou mandar alguém para ver e resolver esta situação aqui. Já está assim há meses, é preocupante. Penso na gente, nas crianças que ficam sujeitas a pegar uma doença, que Deus o livre”, comentou o idoso.

Um morador das proximidades do local, que não quis se identificar, detalhou que o lixo é jogado ali por quem passa na via. Ele disse que desde o início do ano a prefeitura não faz a manutenção do espaço.

O portal SelesNafes.com procurou a prefeitura de Macapá, mas até esta publicação não teve retorno.