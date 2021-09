Acusados de matar de criança no Ambrósio são denunciados à Justiça

Crime que chocou o Amapá ocorreu no dia 15 de setembro na Baixada do Ambrósio, município de Santana, a 17 km de Macapá.

Os dois acusados pelo assassinato da pequena Ana Júlia, de 5 anos, morta com um tiro na cabeça, foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público nesta terça-feira (28), na Comarca de Santana, a 17 km de Macapá, onde o crime ocorreu no último dia 15 de setembro, na Comunidade do Ambrósio.

A denúncia foi embasada na investigação da 1° Delegacia de Polícia Civil de Santana, responsável pela prisão da dupla, no dia seguinte ao crime. O promotor Horácio Coutinho, titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Santana, assina a denúncia.

“Este crime provocou comoção na sociedade santanense e, após a investigação policial ajuizamos esta denúncia para que os acusados sejam levados a julgamento, no qual iremos pedir a condenação para que sejam penalizados”, afirmou Coutinho.

Flávio e Goodofredo estão presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN). Segundo as investigações o primeiro puxou o gatilho da arma de onde partiu o disparo que matou a criança e o segundo acusado teria fornecido a arma.

De acordo com o inquérito, Flávio tentava atingir um membro de um grupo rival quando acertou a menina, que caminhava na passarela após comprar um lanche.

A morte de Ana Júlia causou extrema comoção e indignação na opinião pública do Amapá. Ela é considerada uma vítima inocente da guerra entre facções que assola o estado há várias semanas.