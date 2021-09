Adolescente baleado em feira não resiste e morre no hospital

Crime ocorreu na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 17 anos foi atingido com três tiros no peito, na tarde desta terça-feira (28), em frente à Feira do Agricultor do Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Claudiovan Lemos Rodrigues ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Hospital de Emergência da capital.

A motivação para o crime não foi informada. À polícia, testemunhas disseram ter ouvido vários disparos, por volta de 19h. E, ao se aproximarem para ver o que havia ocorrido, encontraram a vítima já ferida, caída no chão.

A Polícia Militar foi chamada, fez buscas na região, mas o autor dos disparos não foi identificado. Nas redes sociais, vídeos da vítima no chão enquanto esperava por atendimento mostram o desespero de conhecidos dele.

Nas imagens uma mulher abraça Claudiovan e pede por socorro. Segundo o apurado pelo Portal SelesNafes.com, ela é irmã de criação dele.

A Polícia Civil prossegue nas investigações. A equipe da Delegacia de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI) deve assumir a apuração do caso. Cápsulas de calibre 380 foram recolhidas no local dos disparos.