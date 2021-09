Adolescente é executado na frente da família, em praça pública

Crime ocorreu em praça pública no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros na Praça Céu das Artes, na Avenida Carlos Lins Cortes, na noite desta segunda-feira (27), por volta de 20h, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

A vítima foi morta na frente de familiares que passeavam pelo local. A esposa dele estava ao seu lado quando o crime foi executado. Ela ficou em estado de choque após os tiros.

Testemunhas disseram ao delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, que Tiago Ferreira Trindade estava sentado em um dos bancos do complexo, ao lado da pista de skate, quando passou a ser alvo de um atirador, que desceu da garupa de uma motocicleta e cometeu o homicídio na frente de dezenas de pessoas.

A vítima foi atingida com 2 tiros na cabeça e 5 no tórax. O Samu ainda foi acionado, mas quando chegou, nada mais pôde ser feito. Segundo o delegado, a arma usada provavelmente foi um revólver. Não havia cápsulas de munição na cena do crime.

“Os atiradores chegaram por trás da vítima, os primeiros tiros foram pelas costas”, narrou o delegado.

Além de um posto de serviço da Guarda Municipal, que faz a segurança do local, existem diversas câmeras na região. Mesmo assim, o atirador não se intimidou. Ele cometeu o crime “de cara limpa” e depois fugiu com a ajuda de um comparsa que o esperava na moto.

“Eles fazem questão de mostrar o rosto para mostrar para essas facções que são filiados que têm coragem de executar o serviço”, reforçou Dante Ferreira.

A Polícia Civil trata o caso como mais uma execução relacionada à guerra entre organizações criminosas. Agora, os investigadores buscam pelas imagens de câmeras do local para tentar identificar os criminosos.

Em razão da vítima ser menor de idade, o caso deve ser encaminhado à Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI).