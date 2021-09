Agiota é executado por três atiradores na casa da mãe

Crime ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um agiota de 39 anos foi morto com mais de 15 tiros de pistola 380 no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. Câmeras de segurança flagraram Antônio Gomes da Costa Filho, o Costa Rica, sendo atacado por três homens armados.

O crime ocorreu na noite deste domingo, por volta de 22h, na frente da casa da mãe da vítima, na Rua Maria Nair da Silva.

Durante o tiroteio, a esposa de Costa Rica também foi atingida na coxa, mas sem gravidade. Ela foi levada em um carro particular a uma unidade de saúde.

Nas imagens, repassadas à Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Amapá, é possível ver um carro preto se aproximando da esquina da rua onde a vítima estava com a esposa. Em seguida, surgem três homens empunhando armas. Eles correm em direção ao casal e disparam várias vezes no agiota, que estava numa rede, distraído ao celular.

As imagens também mostram que, após os disparos, um dos atiradores pegou algo que Costa Rica tinha e levou consigo. O trio, ainda não identificado, retornou ao carro que estava estacionado nas proximidades e fugiu.

Quando os polícias do 2º Batalhão chegaram ao local, Costa Rica estava caído na calçada, ao lado do puxadinho onde ele estava quando foi baleado.

O Samu foi chamado para socorrê-lo, mas só foi possível confirmar o óbito. A perícia da Polícia Científica constatou perfurações na cabeça, costas e no peito.

A polícia não confirmou se o crime está diretamente ligado às atividades de empréstimos de valores a juros feitas por Costa Rica. Para o delegado Luiz Carlos, da Delegacia de Homicídios, uma das suspeitas é a de que a vítima tenha se envolvido em alguma briga recente.

Por enquanto, ninguém foi preso.