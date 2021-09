Alimento na mesa: beneficiários começam a receber auxílio de R$ 800 em Santana

Programa vai beneficiar 6.525 pessoas. Recursos são de emendas do senador Randolfe Rodrigues e do deputado federal Luiz Carlos, no valor de R$ 5,2 milhões.

Por JONHWENE SILVA

Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura Municipal de Santana (PMS) iniciou a entrega dos cartões do Programa Alimento na Mesa.

Ao todo, 6.525 pessoas foram aprovadas no programa. Os recursos são de emendas do senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 1,2 milhão, e do deputado federal Luiz Carlos, no valor de R$ 4 milhões. Cada cidadão contemplado com o auxílio alimentação terá direito ao valor de R$ 800, dividido em três parcelas.

Em uma live, o prefeito Bala Rocha, a secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Priscila Azevedo, o deputado estadual Jory Oeiras, o senador Randolfe Rodrigues, entre outras autoridades, anunciaram os primeiros vinte nomes contemplados com o benefício.

“Com o aumento da dificuldade social, os governos têm que colocar comida na mesa daqueles que estão precisando. Só se enfrenta a pandemia cuidando das pessoas, vacinando e tendo responsabilidade alimentar com a sociedade. Por isso reforço, esse programa e os cartões chegam para amenizar a fome dos mais carentes”, disse Randolfe.

Com o cartão do Alimento na Mesa, o beneficiário poderá apenas realizar compras de gás, comida e remédios em estabelecimentos do município de Santana.

“Chegou numa boa hora já que desde o início da pandemia, era muitas as dificuldades, pois ninguém não conseguia nem mesmo trabalhar. Esse dinheiro vai ajudar bastante”, afirmou a cabelereira Maria Trindade.

O prefeito Bala Rocha recomendou calma aos contemplados para buscar o cartão nos pontos e afirmou que com o dinheiro circulando no comércio, a economia será aquecida, e consequentemente o município se desenvolve.

“É importante esclarecer que a entrega dos cartões neste momento será até sexta-feira, dia 24, e quem não retirar agora, pode retirar até final de outubro, mesmo quem mora no interior. Portanto, vamos evitar aglomerações e nada de corre-corre para os pontos. O recurso vai aliviar a falta de alimentos, medicamentos, a falta de água ou gás, assim, Santana vai melhorando, já que serão R$ 5,2 milhões injetados na economia e comércio local”, afirmou o prefeito.