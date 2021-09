Amapá continuará vacinação em adolescentes

Segundo SVS, não há nenhum caso de complicações de saúde entre os adolescentes amapaenses que foram vacinados até o momento.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Contrariando a mudança de recomendação do Ministério da Saúde (MS) sobre a vacinação em adolescentes, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) informou, na manhã desta sexta-feira (17), através de suas redes sociais, que o Estado do Amapá continuará a vacinar todos os adolescentes entre 12 e 17 anos contra a covid-19.

O MS lançou nota técnica nesta quinta-feira (16), onde revisou sua orientação de vacinação para esse público. O governo federal voltou atrás da sua decisão do dia 2 de setembro, quando recomendou a vacinação de todos os adolescentes.

Segundo a nova orientação, apenas adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente e privados de liberdade devem ser imunizados.

“O Amapá continuará vacinando os adolescentes entre 12 e 17 anos. Estamos seguindo as orientações da Anvisa e quanto mais gente vacinada com segurança, melhor. Estamos unidos às famílias amapaenses e garantindo vacinas suficientes para este propósito. E hoje, através da pactuação, autorizamos que nossos 16 municípios mantenham o esquema vacinal de adolescentes”, declarou Waldez.

Muitos adolescentes amapaenses já tomaram a primeira dose da vacina da farmacêutica Pfizer, a única liberada pela Anvisa até o momento para que possa ser aplicada neste público. Vários países tem feito o mesmo, vacinando sua população adolescente.

O superintendente da Vigilância em Saúde do Amapá (SVS), Dorinaldo Malafaia, esclareceu que não há nenhum caso de complicações de saúde entre os adolescentes amapaenses que foram vacinados até o momento e também falou sobre os motivos que levaram o Governo do Amapá a prosseguir com a vacinação neste público.

“Estamos fazendo isso pela segurança sanitária e porque a Anvisa também recomenda. Nós, a Anvisa e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a Comissão Técnica que nós fazemos parte, não desautorizam essa aplicação. A Fiocruz também deu declarações, cientistas da Fiocruz, para que a gente desse continuidade. Parar, não completar o esquema vacinal, seria um prejuízo grande para todos os adolescentes, para a juventude e as famílias. Não há nenhum relato de problemas com as primeiras doses que já foram aplicadas”, afirmou Malafaia.