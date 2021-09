Amapá libera auxílio de R$ 300; veja quem tem direito

Confira o cronograma de entrega do cartão. Novo ciclo de pagamentos inicia nesta quarta-feira (8), para mais de 9 mil beneficiários

O Governo do Amapá anunciou para esta quarta-feira um novo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 300 do programa Renda Cidadã, criado para amenizar os impactos da pandemia em famílias vulneráveis.

A entrega dos cartões que dão acesso ao dinheiro, nas funções saque e débito, inicia nesta quarta-feira (8). As entregas acontecem nos 16 municípios, de 8h às 14h. Confira o período e local de entrega:

Macapá – 08 a 28 de setembro: Superfácil Centro

Santana – 08 a 17 de setembro: Superfácil Santana

Mazagão – 16 e 17 de setembro: Escola Estadual Dom Pedro I

Oiapoque – 21 e 22 de setembro: Superfácil Oiapoque

Itaubal – 27 de setembro: Escola Estadual Wilson Hill de Araújo

Cutias – 28 de setembro: Escola Estadual Lourimar Simões Paes

Porto Grande – 30 de setembro a 1º de outubro: Superfácil Porto Grande

Ferreira Gomes – 1º de outubro: Escola Estadual Maria Iraci Tavares

Laranjal do Jari – 05 e 06 de outubro: Superfácil Laranjal do Jari

Vitória do Jari – 07 de outubro: Escola Estadual Munguba do Jari

Serra do Navio – 14 de outubro: Superfácil Serra do Navio

Pedra Branca do Amapari – 15 de outubro: Superfácil Pedra Branca

Calçoene – 19 de outubro: Superfácil Calçoene

Amapá – 20 de outubro: Escola Estadual Vidal de Negreiros

Tartarugalzinho – 21 de outubro: Superfácil Tartarugalzinho

Pracuúba – 22 de outubro: Escola Estadual Pedro Maciel Filho.

Nesta etapa, serão 9.481 cartões entregues a beneficiários dos 16 municípios do estado, com parcela única de R$ 300.

Tem direito ao auxílio quem já estavam no programa em 2020, artistas inscritos nos editais da Lei Aldir Blanc (que não tenham sido selecionados); guia turístico inscrito no Cadastur atuante no Amapá.

Para saber se tem direito ao auxílio ou ter acesso às instruções gerais do programa, acesse www.rendacidada.ap.gov.br e informe CPF e data de nascimento.