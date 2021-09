Amapá reduz em 83,33% óbitos por covid-19

Vacinação é um fator que tem contribuído. Além disso, o Amapá melhorou a classificação de risco, passando ao status sanitário de baixo risco.

Parecer técnico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp), divulgado pelo Governo do Estado na noite de terça-feira (28), aponta queda de 83,33% nos óbitos por coronavírus e a baixa procura por atendimento médico e dispensação de receitas.

Além disso, o Amapá melhorou a classificação de risco, passando ao status sanitário de baixo risco (faixa amarela), com 3 pontos, numa escala que vai de 0 a 40 pontos (risco muito alto). O relatório compara o período de 19 a 26 de setembro com a semana anterior.

Mesmo com os dados positivos, o Executivo estadual alerta sobre o risco de contaminação por novas variantes, como a delta, que já foi registrada no Amapá. Esta cepa é menos agressiva, porém contamina com mais facilidade.

Ainda de acordo com o parecer técnico, o município de Oiapoque requer mais atenção, uma vez que apontou indícios de aumento dos casos da doença. Dos 105 casos confirmados na semana de 19 a 26 setembro, 40 são do município fronteiriço.

O Governo do Estado garantiu o envio de uma equipe de profissionais de saúde para a cidade, que faz fronteira com a Guiana Francesa, com objetivo de reforçar as medidas protetivas e controlar a situação, com foco no aumento da cobertura vacinal.

“Os indicadores estaduais continuam estáveis, com queda em internação e óbitos, obviamente um reflexo positivo das medidas de proteção à vida em todos os municípios, mas Oiapoque exige um cuidado específico”, explicou o governador do Amapá, Waldez Góes.

Segundo o presidente do Comitê Médico de Enfrentamento à Covid do Amapá, Pedromar Valadares, o aumento de casos está relacionado à variante delta e a região de fronteira oferece mais vulnerabilidade devido a circulação de pessoas entre os dois países.