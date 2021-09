Anulado edital que gerou crise na Cultura de Macapá

Certame gerou uma série de protestos do meio artístico na capital do Amapá.

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) anunciou, nesta sexta-feira (24), o processo de seleção para o fomento de artistas regido pelo Edital 001/2021.

Desde que foi lançado, o certame foi contestado pelo meio cultural e causou reações de protesto, com manifestações em frente às sedes do órgão e da própria Prefeitura de Macapá.

Junto com o edital, também caiu diretor-presidente da Fumcult, Alain Cristophe. Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, ele pediu a saída do cargo nesta sexta-feira por motivos pessoais. A Ascom informou que o nome do novo gestor da pasta será anunciado posteriormente.

Em nota, a Fumcult declarou que “vem atuando para promover iniciativas plurais, atendendo todos os segmentos que fazem do município de Macapá palco para a nossa valorização cultural.”

O órgão informou que, futuramente, vai estruturar um novo certame “que seguirá ordenamentos de forma democrática, em concordância com os anseios da categoria e os direcionamentos jurídicos cabíveis e fará a devida publicidade”.