Ao sair para pescar, homem é morto e jogado em rio

HOMICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Corpo foi encontrado no rio Araguari. Homicídio ocorreu no município de Porto Grande, a 105 km de Macapá

Um homem de 31 anos foi morto a tiros, na noite deste sábado (25), na comunidade de Nova Colina, área rural do município de Porto Grande, distante 105 km de Macapá.

De acordo com o que foi repassado ao 7º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento da região, Edinelson Souza da Silva, conhecido como ‘Nenê Grande’, saiu de casa para pescar aproximadamente às 20h.

Por volta das 23h20min, moradores procuraram a sede do batalhão para informar que tinham ouvido disparos de arma de fogo na localidade. A equipe foi até o local e conversou com caseiros que confirmaram ter ouvido pelo menos dois tiros. Policiais chegaram a encontrar vestígios de sangue, mas ninguém foi localizado.

A PM também procurou no hospital de emergência da cidade, mas nenhuma vítima de arma de fogo tinha dado entrada.

Por volta de 02h50min, o Ciodes foi informado que o corpo teria sido encontrado no rio Araguari. A Polícia Civil foi acionada junto com a Politec para a remoção do cadáver de Edinelson.

Ainda não existem informações sobre possíveis antecedentes criminais da vítima.