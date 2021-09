Aos 75 anos, Escola Barão do Rio Branco é reinaugurada

Entrega da nova escola localizada no Centro de Macapá foi feita nesta sexta-feira (3) pelo governador Waldez Góes.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No ano do seu aniversário de 75 anos, a Escola Estadual Barão do Rio Branco foi reinaugurada em solenidade no final da tarde desta sexta-feira (3), após ser revitalizada e modernizada, mas mantendo todo o seu padrão arquitetônico e histórico.

Aos 83 anos, José Figueiredo Souza, o Savino, estava emocionado. Savino, muito conhecido por seu ativismo cultural e por ter sido um dos fundadores de A Banda, o maior bloco carnavalesco da Amazônia, foi aluno da primeira turma do Barão, em 1946, quando o Grupo Escolar Barão do Rio Branco foi inaugurado, como a primeira escola de alvenaria do então Território Federal do Amapá (TFA), durante o governo de Janary Gentil Nunes.

“Fui aluno da primeira turma. Não era tanta gente e depois, muitos anos depois, eu voltei como professor, como também fui do CA e do CCA. Vou dizer uma coisa, é uma felicidade estar aqui hoje e é isso que todos os governos tem que fazer, respeitar a história, chamar a juventude. Tem que chamar a juventude, respeitar a história e a democracia também”, declarou Savino.

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), também ressaltou o caráter histórico da obra e anunciou novas intervenções em outros importantes colégios da capital amapaense.

“Realmente é um momento histórico, não somente o fato de termos restaurado, modernizado a escola Barão do Rio Branco, mas também porque estamos aqui construindo as condições para que a escola continue o seu processo de formação intelectual e cultural que ao longo de 75 anos fez com maestria. Quero aproveitar para anunciar que já em setembro vamos entrar em obras no antigo GM, depois Escola Integrada e agora Antônio Cordeiro Pontes, e da mesma forma vamos respeitar os traços originais, modernizar e recuperar sua função de educação profissionalizante”, declarou Waldez.

Uma segunda etapa da obra, no espaço onde funcionou por muitos anos o Cine Territorial, está prevista, onde será feito um espaço para o audiovisual amapaense.