Após capotar, carro despenca de ribanceira e pastor morre

Acidente ocorreu nesta terça-feira (21), na comunidade do Lontra, zona rural de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Militar do Amapá confirmou a morte do motorista de um carro que capotou na rodovia AP-070 nesta terça-feira (21), por volta de 8h. Ele era pastor evangélico.

O acidente ocorreu na Região da Pedreira, na comunidade do Lontra, zona rural de Macapá. O motorista do Corsa, Mizael Melo de Souza, de 68 anos, ficou preso entre as ferragens. Ele chegou a ser resgatado pelos bombeiros, mas acabou não resistindo.

A polícia acredita que em uma curva o condutor tenha perdido o controle da direção e tenha capotado até despencar de uma ribanceira. A capotagem ocorreu logo depois da entrada do ramal de acesso ao balneário do Lontra.