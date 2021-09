Após denúncia de fraude, Bombeiros suspende concurso

O Corpo de Bombeiro Militar do Amapá informou que o certame será retomado “nas melhores condições para todos”, quando a Polícia Civil tiver chegado a uma conclusão na investigação.

Depois da Polícia Civil do Amapá confirmar investigação sobre fraude e o Ministério Público recomendar, o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá suspendeu o concurso interno para formação de sargentos. A etapa que teria sido fraudada, a prova objetiva, foi aplicada no dia 27 de junho de 2021.

Em nota emitida na noite desta terça-feira (31), a instituição afirmou que a suspensão visa resguardar os princípios públicos da isonomia, ampla disputabilidade e transparência. No mesmo informe afirmou que o certame será retomado “nas melhores condições para todos”, quando a Polícia Civil tiver chegado a uma conclusão na investigação.

O concurso está sendo realizado pela Universidade Estadual do Amapá (Ueap) e a denúncia é de que as questões da prova objetiva teriam sido vazadas dois dias antes da aplicação.

A suposta fraude consistiu na venda das questões por R$ 10 mil para cada militar que quisesse ter acesso à prova, que teriam sido vazadas a partir de uma gráfica, que fez a impressão dos cadernos de questões em Macapá.

A denúncia a que o Portal SelesNafes.com teve acesso lista 13 bombeiros que teriam se beneficiado do esquema. O concurso estava na fase de exames médicos e psicotécnicos.

Veja a nota do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá na íntegra:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá informa que o concurso público para o Provimento do Cargo Efetivo de Sargento da corporação, regido pelo Edital nº 001/2021 CFS QPCBM, cujas provas objetivas ocorreram em junho de 2021, encontra-se temporariamente suspenso.

A suspensão visa resguardar os princípios públicos da isonomia, ampla disputabilidade e transparência. O certame será retomado na maior brevidade e nas melhores condições para todos, quando da conclusão do processo de investigação conduzido pela Polícia Civil”.