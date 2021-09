Após intervenção de Davi, mineração de ouro e tantalita é liberada no Amapá

Garimpo, que abriga 7 mil garimpeiros, fica no município de Calçoene a 370 km de Macapá.

A Agência Nacional de Mineração autorizou a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros do Lourenço (Coogal) a extrair ouro e tantalita em Calçoene, a 370 km de Macapá.

A autorização, contida na guia de utilização 62/2021, foi publica no Diário Oficial da União desta quinta-feira (9). Esse era o documento aguardado por mais de 7 mil garimpeiros cooperados.

A autorização veio depois de intenso trabalho do senador Davi Alcolumbre junto aos técnicos da Agência Nacional de Mineração e de diversas reuniões com a Coogal.

A extração de ouro e de outros minerais existe em Calçoene há mais de 100 anos, e o distrito de Lourenço nasceu em torno das áreas de garimpo, tendo hoje mais de 7 mil pessoas que lá residem.

Ao longo destes anos, por motivos diversos, a atividade sofre paralisação por força de intervenções judiciais. Toda vez que isto ocorre, os garimpeiros ficam praticamente sem ter como sobreviver.

A resolução põe fim a um problema que se repetia há 20 anos com a Coogal. Agora os cooperados vão poder fazer a exploração do ouro com capacidade de 50 mil toneladas por ano, durante 2 anos.

“Depois de um longo trabalho nosso junto à Agência Nacional de Mineração, a guia de utilização, que é o instrumento jurídico que nós aguardávamos, dando autorização aos garimpeiros da Coogal para fazer a exploração do minério de ouro no Lourenço foi publicada hoje. Era uma luta de milhares de garimpeiros, de milhares de famílias amapaenses que agora terão segurança jurídica para exercerem suas atividades”, disse Davi.

O presidente da Coogal, Orleny Ribeiro, destacou que a autorização beneficia, também, um grande viés do desenvolvimento econômico do estado é a exploração dos seus potenciais minerais”.

“O senador Davi acerta, porque o ouro e a tantalita que tem em Calçoene, no distrito do Lourenço, merecem ser explorados por esses homens que são quem verdadeiramente guarnecem a Amazônia. A soberania da Amazônia está garantida com o garimpeiro que tá lá na área e que tudo faz pra ficar ali, onde ele tira o ganha-pão”, comemorou o presidente da Coogal.