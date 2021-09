Após matar vizinho, jovem joga faca no canal do Beirol e foge

Crime ocorreu na Avenida Anhanguera, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Francinei Flexa dos Santos, de 42 anos, foi morto com uma facada no peito durante um desentendimento ocorrido após uma bebedeira na madrugada de sábado (11), na Avenida Anhanguera, no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

O autor da facada, Alan Penha Chagas Filho, de 23 anos, fugiu do local do crime, mas em seguida, foi localizado e preso por uma equipe do 1º Batalhão. Os envolvidos moram próximo do local do ocorrido, eram vizinhos.

O sargento Helton detalhou que patrulhava pelo Bairro Zerão, também na zona sul, quando recebeu a informação via rádio de que o responsável pelo homicídio havia fugido numa bicicleta vermelha com o apoio de um dos amigos que testemunhou o crime, e que eles vestiam camisas preta e vermelha.

Na sequência, suspeitos com as mesmas características repassadas por testemunhas foram vistos pela PM já no cruzamento da Avenida Ivaldo Alves Veras com a 7ª Avenida. A dupla apresentou nervosismo e passou a pedalar mais rápido, houve o acompanhamento e logo a abordagem.

Aos policiais, Alan Penha relatou que havia acabado de esfaquear Francinei, e que, após o crime, jogou a faca dentro do canal do Beirol.

Já na delegacia, em depoimento, Alan Penha confessou ser o autor do crime ao delegado Wellington Ferraz. Ele foi autuado pela prática de homicídio e segue aguardando decisão da justiça para saber se vai responder ao processo preso ou em liberdade. Já o outro homem conduzido pela Polícia Militar foi liberado pelo delegado.

A ação criminosa, flagrada por câmeras de segurança, mostra que apenas Alan Penha participou do ataque que terminou na morte de Francinei, explicou o delegado.

Quanto à motivação para o crime, Ferraz revelou que o acusado alega que a vítima havia ameaçado o pai dele e que foi atacado primeiro.

“As imagens são bem claras, não há dúvida de quem é o autor do crime. O outro apenas fugiu com ele, não teve nenhum tipo de participação. Ele [Alan Penha] alega que o a vítima é quem foi para crime dele com uma faca, ele tomou a faca e esfaqueou o cara [Francinei]”, comentou o delegado.