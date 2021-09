Após pichação, jovem é preso e lava muro para se desculpar

Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Preso em flagrante por violação do patrimônio, um jovem de 21 anos, tentou fazer apologia ao crime ao pichar o muro de um estabelecimento comercial no município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (21).

Segundo o 12° Batalhão da Polícia Militar, denúncias de populares relataram que um indivíduo estava demarcando território com o nome de organização criminosa do Rio de Janeiro. O infrator logo empreendeu fuga.

As equipes realizaram diligências e ele foi alcançado. Os policiais o acompanham até a sua residência.

Lá, ele pegou um balde com água, sabão e um escovão com seus pais, com o objetivo de reparar o dano causado. O jovem voltou ao local onde pichou e lavou o muro para apagar a mensagem escrita.

Com o suspeito ainda foram encontradas porções de substâncias supostamente entorpecentes.

Ele pediu desculpas à população de Oiapoque e aos militares pelo erro. Mesmo assim, foi apresentado na delegacia por tráfico de drogas, apologia ao crime e violação do patrimônio.