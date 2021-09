Após romance com adulto, menina vira prisioneira de família no Pará

Crime é investigado pelo delegado Ronaldo Entringe. Homem de 24 anos foi indiciado por estupro de vulnerável e a mãe dele é investigada por cárcere privado e maus tratos.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá indiciou um homem de 24 anos por estupro de vulnerável e subtração de incapaz. Ele estava mantendo relação sexual com uma adolescente de 13 anos, que levou de Macapá para o estado do Pará. A mãe dele é investigada pelo crime de cárcere privado da garota.

De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), a menina desapareceu no dia 24 de junho. A mãe dela logo procurou a polícia para registrar o sumiço.

Alguns dias depois, a mãe recebeu uma ligação da filha e descobriu que a menina tinha ido na companhia de um homem para a cidade de Breves (PA). A adolescente não quis dizer onde se encontrava na cidade. Pelo telefone, a mãe do rapaz também se negou a dizer a localização.

“Iniciamos a investigação e depois descobrimos que a mãe já tinha descoberto onde estava a filha, que acabou retornando para Macapá. No seu depoimento, a menina disse que manteve relação sexual aqui em Macapá e também em Breves. Esse rapaz, pela Justiça do Amapá, vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e subtração de incapaz”, disse o delegado Ronaldo Entringe, titular da Dercca.

O delegado detalhou que o indiciado ainda quis trazer a menina de volta para o Amapá, mas que ele foi impedido por sua mãe. Com isso, foram extraídas cópias de todo o procedimento da Dercca, em Macapá, e foram remetidas à delegacia de Breves para a apuração de cárcere privado (mãe do infrator) e estupro de vulnerável (indiciado no Amapá), pois os crimes foram cometidos na cidade paraense.

“A menina falou que era muito maltratada na casa dos genitores do rapaz, e que por duas vezes tentou retornar para Macapá, o que foi impedido pela genitora [do indiciado], que chegou a ir até o local onde estava o navio e lhe tirou da embarcação. Na terceira tentativa ela conseguiu, com a ajuda de populares, e da intervenção do Conselho Tutelar do Pará, ser abrigada em Breves. Eles entraram em contato com a mãe [da vítima] em Macapá, que foi buscar a filha”, acrescentou Entringe.

O homem e a adolescente tiveram um relacionamento de um mês antes de fugirem. Não foi informado como eles se conheceram. A menina fez tudo sem o conhecimento da mãe, segundo a polícia.

O inquérito foi concluído na Dercca com base em todas essas informações. O homem responde em liberdade e aguarda decisão da justiça. A mãe dele continua sendo investigada.