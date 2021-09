Artista vende rifa para comprar câmera e fotografar pessoas de graça

Alecksandro Mota fotografa como terapia em Macapá para combater crises de depressão.

Por RODRIGO ÍNDIO

A cada click vem o prazer em ajudar quem precisa registrar um momento único. Pode ser em torneios esportivos, eventos culturais, aniversários, casamentos, ensaios de grávidas e bebês, ou até mesmo para divulgar o trabalho de pequenos empreendedores através da arte da fotografia. Basta ligar.

É assim que Alecksandro Mota, de 33 anos, atua para combater crises depressivas.

O ativista cultural sempre foi apaixonado por fotografia e ganhou a primeira câmera Nikon da irmã em 2019. Desde então, o equipamento serviu como terapia para o rapaz, que desenvolve, com muito orgulho, o trabalho de forma gratuita.

O problema é que em uma dessas coberturas solidárias, que aconteceu recentemente na final da Copa Zona Norte de Futebol, a câmera acabou sendo danificada durante um acidente de trabalho. O equipamento teve perda total.

Como está desempregado, vivendo da arte da produção de vasos e precisa continuar desenvolvendo as ações que lhe trazem alívio, Alecksandro decidiu promover uma rifa para conseguir comprar uma câmera fotográfica, mesmo que seja uma usada. O objetivo é angariar de R$ 2 a R$ 3 mil.

“Sei que tem gente precisando por vários outros motivos, até mais importantes, mas eu já passei por tanta coisa e está com essa maquina me ajuda e muito na minha saúde mental. Não quero piorar. Como tenho ansiedade tô já há uns dias sem dormir direito, mas eu não desisto e tô tentando, porque sei que posso conseguir para também continuar ajudando quem precisa através do meu trabalho que pode ser ainda melhor”, disse.

Para contribuir é bem fácil. Cada bilhete da rifa tem o valor simbólico de R$ 1. O sorteio que tem previsão para ocorrer dia 9 de outubro, através das redes sociais, já conta com 10 prêmios. Alecksandro está em busca de mais brindes para sortear.

Quem tiver interesse e puder ajudar comprando alguma rifa ou doando algum brinde pode entrar em contato com o número (96) 9 9138-7255 (Ligação e WhatsApp). Este contato também funciona como chave pix para quem decidir fazer transferência bancária.