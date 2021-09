Assaltantes trocam tiros com Bope, mas deixam carro e moto para trás

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (22), na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM foram recebidos a tiros quando tentavam interceptar um carro que vinha sendo utilizado em uma série de roubos na capital amapaense. O veículo estava com falsa placa e era roubado.

As informações obtidas pela PM davam conta que um Fiat uno de cor azul, modelo antigo, estava sendo procurado por envolvimento em pelo menos 15 roubos a residências na cidade de Macapá.

Por isto, a Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam/Bope) foi deslocada para intensificar o patrulhamento na região, foi quando foi informada que um bando armado havia acabado de cometer um roubo à uma residência localizada no final do Loteamento Terra Nova e que os assaltantes haviam fugido em um carro com as mesmas características, levando vários objetos da casa.

De acordo com o sargento Richard, comandante da equipe que estava à frente da ocorrência, os bandidos ainda estavam em fuga quando foram localizados nas proximidades do habitacional Macapaba.

Foi feita a aproximação para abordagem, mas os policiais foram surpreendidos com disparos de arma de fogo em direção à viatura. Em seguida, o bando abandonou o carro e correu em direção à uma área de mata que cerca o conjunto. Houve troca de tiros, porém, os criminosos conseguiram escapar.

Depois do confronto, uma moto usada para dar apoio ao assalto no Loteamento Terra Nova foi encontrada abandonada próximo ao cemitério São José, na zona sul de Macapá.

“Essa motocicleta foi vista no roubo a residência de hoje. Nós já identificamos todos os envolvidos e é questão de tempo até encontra-los”, comentou o sargento.

A motocicleta e o carro, deixado para trás com vários eletroeletrônicos roubados, foram entregues à Polícia Civil, no Ciosp do Pacoval.