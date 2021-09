Assassinos fogem a nado após matar ex-detento

Crime ocorreu na comunidade do Igarapé da Fortaleza, a cerca de 16 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem que tinha cumprido pena no Iapen por estelionato foi morto com 4 tiros na noite desta quinta-feira (9), no Igarapé da Fortaleza, nas proximidades da ponte entre os municípios de Macapá e Santana.

Havia duas semanas que Bruno Diniz Lima Batista, de 26 anos, estava em liberdade. Peritos da Polícia Científica constataram que ele foi atingido por três disparos na região do tórax e um na cabeça.

A motivação para o crime ainda é desconhecida, mas o delegado Luiz Carlos, da Delegacia de Homicídios já sabe que o crime foi cometido por dois homens que pularam no rio e fugiram nadando em direção às margens da cidade de Santana.

Eles mergulharam após um deles disparar contra o ex-detento, que estava próximo das embarcações atracadas no porto do Igarapé da Fortaleza.

Foram feitas incursões pela região, porém os suspeitos não foram localizados. Eles já teriam sido identificados, mas os nomes não foram revelados para não atrapalhar as investigações.

“Ele não mora muito longe do local do crime. Saiu de casa e não disse aos parentes para onde iria. Na beira do rio, foi abordado por esses dois criminosos, que chegaram de bicicleta no local e depois do crime atravessaram o rio a nado”, relatou o delegado.

Ele adiantou que a linha inicial de investigação leva em consideração a possibilidade de acerto de contas.