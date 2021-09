Assassinos usam serviço de delivery para atrair entregador à emboscada

Crime ocorreu na noite de terça, no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um entregador por aplicativo foi morto a tiros na noite desta terça-feira (21), em via pública do Bairro Congós, na zona sul de Macapá. O homicídio aconteceu por volta de 20h20, na Rua Dr. Alberto Lima com a 17ª Avenida.

A vítima foi identificada como Sérgio Costa dos Santos, de 38 anos. Na cena do crime, a Polícia Científica recolheu 18 cartuchos e constatou que ele foi atingido por 5 tiros de pistola 380 na cabeça.

“Os tiros atingiram, principalmente, o rosto da vítima, uma característica de execução. Tiros na cabeça, ou seja, não teve como a vítima esboçar nenhuma reação”, ressaltou o perito Odair Monteiro.

A investigação da Delegacia de Homicídios aponta para uma possível execução motivada por acerto de contas. A vítima teria sido atraída para uma emboscada arquitetada por dois homens armados.

Assim que o entregador chegou ao local, o indivíduo que o esperava passou a disparar contra ele. Em seguida, surgiu o segundo atirador, que estava mais afastado, aguardando o momento certo de atacar.

De acordo com o delegado Luiz Carlos, a vítima havia saído para fazer entregas. Ao lado do corpo estava a motocicleta de trabalho e a cuba térmica onde armazenava os pedidos. Dentro do recipiente, estavam encomendas que iam ser entregues em outros bairros.

Nenhum objeto foi levado da vítima, nem o celular, peça que deve ajudar a polícia a montar o quebra-cabeças para elucidar o crime.

“Foi uma emboscada. Estamos verificando se esse pedido que o atraiu até o local foi feito por meio de aplicativo ou através de contato pessoal”, comentou o delegado Luiz Carlos.

Ele confirmou que Sérgio Costa cumpriu pena por crime de homicídio e estava em liberdade atualmente. Contudo, não quis afirmar se este antecedente tem a ver com o caso.

“Mas as características são de um acerto de contas”, complementou o delegado.