Ataque de facção mata foragido e deixa filha e neto dele feridos

Homicídio aconteceu neste sábado (25), em uma região periférica do Bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um bebê de 3 anos de idade e a mãe dele, uma jovem de 23 anos, ficaram feridos em mais um ataque a tiros que terminou com um morto na zona sul de Macapá.

O homicídio aconteceu neste sábado (25), em uma região periférica do Bairro Araxá, em Macapá. O alvo dos atiradores foi o foragido do Iapen, Erivan da Silva Souto, o Foca, de 40 anos. Contudo, os disparos também acertaram o neto dele e a filha.

A situação mais delicada é a da criança, que segue hospitalizada com um tiro nas costas, já a mãe dele foi baleada nas pernas, sem gravidade.

Testemunhas disseram ter visto 4 homens chegando num carro de cor escura, dois deles desceram do veículo e passaram a disparar contra Erivan, que ainda tentou escapar pelo Beco da Saudade, localizado na Rua Setentrional, onde foi perseguido e morto com vários tiros.

A ação criminosa foi gravada por uma câmera de segurança do local. Nas imagens, é possível ver que a vítima ainda caiu na passarela, mas logo se levantou e correu novamente. Na sequência, a dupla surgiu atirando.

O vídeo não mostra, mas Erivan foi morto com ao menos 9 tiros, 7 deles na cabeça, a poucos metros de onde havia caído anteriormente.

Os criminosos retornaram ao carro e fugiram. Os nomes deles não foram revelados para não atrapalhar a instigação. O neto e a filha da vítima foram levados ao Hospital de Emergências de Macapá. A criança passou por cirurgia, mas a unidade não divulgou o estado de saúde dela.

Segundo o delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, a execução está relacionada à guerra entre membros de facções rivais. Erivan já tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto.

Ainda de acordo com delegado, Erivan havia saído recente da cadeia, beneficiado por uma saída temporária. No entanto esse prazo acabou e ele deveria ter retornado ao presídio, o que não aconteceu.

“Ele estava com a filha e com o neto no momento do ataque. Eles chegaram efetuando disparos, os parentes foram atingidos, Erivan correu, mas caiu e foi alcançado e executado. Duas armas foram usadas”, resumiu o delegado.

Policiais militares fizeram incursões pela região, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil prossegue nas investigações a partir de agora.