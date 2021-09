Bailique: Após pedido de Acácio, CEA repassa recursos e PMM inicia iluminação com energia solar

Equipamentos com luminárias em LED estão sendo instaladas nas vilas mais populosas

A prefeitura de Macapá iniciou a implantação de iluminação pública no arquipélago do Bailique, a 150 km da capital, usando energia solar. Os recursos foram liberados pela CEA ao município após intervenção do deputado federal Acácio Favacho (Pros-AP).

A instalação das luminárias em LED, placas solares e baterias já iniciou e vai totalizar 500 pontos de iluminação em Vila Macedônia, Vila Progresso, Vila Jaranduba, Vila Igarapé do Meio, Vila Nossa Senhora de Aparecida e Vila Buritizal.

“Fruto de nossa articulação para destinar recursos que melhorem a qualidade de vida da nossa gente. Meu gabinete em Brasília está a disposição de todos, e aproveito para agradecer o prefeito Furlan e seu secretário (Iluminação Pública) Elia Rigamont pela parceria em mais esse trabalho. Tenho certeza que vamos trazer muito mais para nossa capital para o nosso Amapá”, divulgou o deputado Acácio Favacho, na manhã deste sábado (25).

O prefeito Dr Furlan também divulgou um agradecimento ao parlamentar pela articulação que liberou o pagamento dos equipamentos às comunidades, que ainda não possuem energia 24h em suas residências. A iluminação pública é vista como oportunidade de estimular o comércio local com mais segurança à população.

A Secretaria de Iluminação Pública informou que o recurso será usado também na manutenção da iluminação pública dos outros distritos de Macapá.