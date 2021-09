Banda larga: Você Telecom assume liderança na Região Norte

Loja da empresa do Amapá em Abaetetuba (PA). Anatel reúne performance entre as empresas competitivas

Por SELES NAFES

O Amapá é o único Estado onde uma empresa local possui mais da metade do mercado de banda larga fixa e de telefonia. Segundo informação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgada no teleco.com.br, a Você Telecom é a operadora competitiva com mais acessos em toda a Região Norte.

O ranqueamento tem como base dados da Anatel até junho deste ano. Segundo a agência, em todo o país existem mais de 15 mil empresas de telecomunicações. O portal Teleco passou a acompanhar e divulgar o desempenho apenas das chamadas ‘operadoras competitivas’, que são as empresas que ‘pequeno porte’ que possuem a partir de 5% de participação no mercado nacional. As que são consideradas de grande porte são apenas a Oi, Vivo e Claro. Contudo, na avaliação por região, fica evidente que as ‘grandes’ estão perdendo cada vez mais espaço para as empresas regionais.

Por exemplo: com base na quantidade acessos de banda larga fixa, a Brisanet lidera entre as competitivas da Região Nordeste com 13,8%. Ela só perde para a Oi, que tem 16%.

No Sul, a competitiva campeã de acessos foi a Unifique; no Centro-Oeste foi a TIM; e no Sudeste a Algar. Clique aqui para conferir todo o ranking nas regiões.

Se forem analisados os acessos por estado, ainda no site da Anatel, será possível ver que a Você Telecom possui 62,4% do mercado local, ou seja, o Amapá é o único onde uma empresa da casa tem a maior fatia do mercado de banda larga fixa. A segunda colocada é a ‘gigante’ Oi, com 27,9%.

Telefonia fixa e investimento

A Você Telecom também é a maior empresa de telefonia fixa do Estado, com 56,7% do mercado de assinantes, e na Região Norte é a terceira com 5,8% do total.

“Estamos atendendo hoje 12 municípios do Amapá e seis do Pará. Uma das empresas (grandes) atende as duas principais capitais do Norte, e nós não atendemos, mesmo assim temos mais alcance e acessos”, comparou o CEO da Você Telecom, Fábio Renato.

Em Barcarena (PA), por exemplo, a empresa amapaense já possui 35,4% do mercado local de banda larga e 65,2% do setor de telefonia fixa. Isso com menos de um ano de operação.

Em Santana (AP), a Você Telecom tem 86,3% dos acessos, e 89,2% da telefonia fixa. Em Macapá, a empresa tem 57,2% contra 35,2% da Oi. A gigante também perde na telefonia fixa: 49,4% a 41,9%.

“Isso é fruto de investimento. Somos a única empresa local com um fibra ótica própria no Linhão de Tucuruí. Em toda a região, temos mais e 650 colaboradores, o que também gera qualidade no atendimento”, acrescentou.

Entre os próximos passos da empresa estão o lançamento da TV por assinatura, no formato streaming, e a participação num consórcio de empresa no leilão da telefonia móvel 5G, que deve ocorrer até dezembro deste ano.