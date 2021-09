Blitz alerta para sintomas ‘camuflados’ do câncer infantil

Ação do Setembro Dourado ocorreu no centro comercial de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Nas crianças e adolescentes, o reconhecimento imediato do câncer é difícil. Os sintomas podem se misturar aos de doenças, ferimentos e hematomas típicos da infância, isto pode mascarar os primeiros sinais da mutação genética. Por isso, é preciso ficar atento.

Para alertar e conscientizar a população no Amapá, a ONG Carlos Daniel promoveu, na manhã desta quarta-feira (15), uma blitz educativa no centro comercial da capital como parte da campanha Setembro Dourado.

De acordo com o presidente da ONG, Agenilson Pereira, no processo de suspeita, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Isso vale para a faixa etária de 0 a 18 anos.

“É importante que os pais levem seus filhos ao pediatra, regularmente, além de estarem atentos a quaisquer sinais ou sintomas persistentes. O câncer infantil quando diagnosticado precocemente pode se chegar a uma cura de 80%”, afirmiu Agenilson.

O objetivo da blitz foi ampliar o acesso à informação dos sinais e sintomas através de ações, palestras e lives, mesmo que no Amapá não seja possível receber diagnóstico, tratamento e o estado não ofereça a oncopediatra.

Todas as crianças com suspeita de câncer são referenciadas para centros especializados fora do Amapá. Inclusive, a ONG Carlos Daniel é bastante procurada para garantir a vaga em outros estados.

“Hoje, assistimos a 40 crianças e adolescentes com apoio logístico, administrativo e jurídico. Umas estão em tratamento e outras em acompanhamento. Nesses mais seis anos atuando, mais de 20 crianças já estão recuperadas. Isso é muito gratificante”, acrescentou Agenilson.

Uma média de 2 a 4 casos de câncer são registrados em amapaenses ao mês, porém, são computados em cidades onde recebem o diagnóstico.

A funcionária pública Cleide Bastos diz que a campanha é esclarecedora para a população que não busca o acompanhamento médico. Ela garante que é atenta com a saúde da pequena Carla Liz, de 2 anos.

“Eu pesquiso, busco saber. A iniciativa de informar é muito boa pra prevenir. O melhor cuidado é a proteção. Não custa nada procurar centro de saúde para se informar logo nos primeiros sintomas. Os pais precisam ser atentos mesmo”, comentou.

Veja alguns sintomas do câncer infantojuvenil:

• Palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea;

• Caroços ou inchaços – especialmente se indolores e sem febre ou outros sinais de infecção;

• Perda de peso inexplicada ou febre, tosse persistente ou falta de ar, sudorese noturna;

• Alterações oculares ‐ pupila branca, estrabismo de início recente, perda visual, hematomas ou inchaço ou redor dos olhos;

• Inchaço abdominal;

• Dores na cabeça, especialmente se incomum, persistente ou grave, vômitos (em especial pela manhã ou com piora ao longo dos dias);

• Dor em membro ou dor óssea, inchaço sem trauma ou sinais de infecção;

• Fadiga, letargia ou mudanças no comportamento, como isolamento.

• Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação.

A orientação é buscar um atendimento médico o quanto antes.

*Ong Carlos Daniel*

Surgiu com o intuito de ajudar famílias de crianças e adolescentes com câncer sem apoio e desassistidas fora do Amapá.

A ONG também é uma maneira de confortar a perda do pequeno Carlos Daniel, que foi vítima de leucemia, através de cada pessoa ajudada e da cura.

A ONG Carlos Daniel funciona atualmente na Avenida 13 de setembro, n° 1074, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá. O número para contato é o (96) 99165-4007.