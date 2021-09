Bope prende criminoso que diz ter matado três rivais

Os homicídios teriam ocorrido este ano nos Bairros Vale Verde e Congós, ambos na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que tinha a função de matar rivais foi preso com uma espingarda calibre 12 e três cartuchos, na noite desta quinta-feira, 16, durante operação de combate ao crime organizado deflagrada pelas forças de segurança do Estado.

A ação da Polícia Militar ocorreu em regiões periféricas do Bairro Congós, na zona sul de Macapá, onde a guerra pela disputa do tráfico de drogas é constante.

Ramiroede Marley Maciel Monteiro, de 20 anos, cumpre pena no regime aberto domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele estava na 17ª Avenida quando foi flagrado por uma equipe da Rotam – Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Ao comandante da Rotam, capitão Hércules Lucena, o detento, que já tem passagem por roubo de motocicleta, assumiu ser integrante de facção e afirmou já ter matado 3 rivais. Os homicídios teriam ocorrido este ano nos Bairros Vale Verde e Congós, ambos na zona sul de Macapá.

Lucena fez uma avaliação do primeiro dia de operações para conter a escalada de violência dos últimos dias.

“A ação foi bastante positiva, não tivemos registro de nenhum disparo de arma de fogo, diferente do que vinha acontecendo nos últimos dias. Não iremos parar, vamos bater de frente com o crime organizado, o resultado é eles que vão escolher, aquele que não reagir vai ser preso, como esse indivíduo que estava com uma arma de grosso calibre. Já quem ousar nos confrontar vai encontrar a morte”, pontuou Hércules.