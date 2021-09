Cacau: Amapá quer trazer modelo do maior produtor do Brasil

Produtores, técnicos e gestores amapaenses estão em Tomé-Açu conhecendo a aplicação tecnológica de propriedades e cooperativa cacaueiras de sucesso.

O Amapá está fazendo uso de uma cooperação técnica com o Estado maior produtor de cacau do Brasil na atualidade para adquirir conhecimento tecnológico e impulsionar a cadeia produtiva deste fruto no estado.

Produtores, técnicos e gestores amapaenses estão, nesta quarta-feira (22), em Tomé-Açu, no Pará, distante cerca de 200 km de Belém, conhecendo o modelo desenvolvido em propriedades particulares e de cooperativas cacaueiras responsáveis por uma safra recorde nos dois anos.

O estado vizinho é uma referência produtiva na cadeia do cacau no Brasil. Em 2020, com 144.663 mil toneladas, desbancou a Bahia, que liderou a produção cacaueira por longos anos no país.

Por isto, o Amapá quer conhecer para trazer e adequar a experiência de sucesso paraense para fortalecer o plantio cacaueiro.

Um exemplo de produção dentro dos métodos adotados pelo Pará é a fazenda konagano, que possui cerca de 800 hectares de área produtiva, sendo que 230 são destinados para agrofloresta dos quais 165 hectares são para o cacau e ainda reúne 50 colaboradores.

O proprietário Michinori Konagano falou sobre a disponibilidade em levar assistência ao Amapá.

“Muito bom observar que o Amapá está interessado em investir no cacau, pois é um setor que tem mercado e em pouco tempo garante excelentes dividendos financeiros ao produtor”, disse.

Em todas as safras, a fazenda consegue produzir 160 toneladas de cacau e cerca de 100 toneladas são destinadas para exportação. O Japão atualmente é o maior comprador de cacau desta propriedade.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural (SDR) do Amapá, Janner Gazel, além do conhecimento sobre o fruto, a comitiva técnica também vai trocar informações sobre as cadeias produtivas do açaí e café.

O objeto é conhecer o processo desde o plantio até a organização para vender o produto e seus derivados. Os produtores repassarão as técnicas e os conhecimentos para os amapaenses sobre a produção.

“Esses locais serão o exemplo e a inspiração para o plantio de cacau no Amapá. Eles vão contribuir para o desenvolvimento da cadeia cacaueira no estado”, destacou Gazel.

Com as conversações adiantadas agricultores e técnicos locais receberão nos próximos meses treinamento para a produção cacaueira na área centro-oeste do Amapá.

Um dos integrantes da comitiva, o produtor e deputado estadual do Amapá, Jesus Pontes, que tem atuação parlamentar voltada ao setor primário.

“Estamos pensando numa nova fronteira para o Amapá e o setor primário através do cacau. Poderá abrir mais um caminho para que os nossos produtores possam ter mais uma opção econômica de Desenvolvimento”, declarou.

Toda a agenda faz parte do planejamento do Programa Amapá Cacau, do Governo do Estado.