Caminho para abastecer garimpo, ponte do Flamam causa preocupação

Estrutura em madeira fica sobre o Rio Mutum, em Calçoene, município a 370 quilômetros de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A ponte do Flamam, sobre o Rio Mutum, na Rodovia AP-260, no ramal do Lourenço, distrito do município de Calçoene, a 370 quilômetros de Macapá, preocupou um motorista que enviou imagens ao Portal SelesNafes.com. Por ela passa todo o abastecimento do Lourenço.

As fotografias mostram a deterioração e a insegurança que a ponte gera por quem nela transita.

As imagens mostram a estrutura com madeiras velhas, rachadas e tortas, que inspiram pouca confiança na travessia para quem as vê.

“Ela está feia, tá horrível e não é só ela não, as outras também estão, mas essa é a maior. Essas fotos são atuais, essa ponte está horrível”, declarou um comerciante local, que preferiu não se identificar.

Reparos emergenciais

A Secretaria de Estado de Transporte (Setrap), declarou ao Portal SN que realizou, nos dias 11 e 12 deste mês, últimos sábado e domingo, um trabalho de reforço na estrutura da ponte para evitar que o fluxo de veículos no local seja paralisado.

O Setrap esclareceu, ainda, que a reforma completa da estrutura da ponte Flamam está em processo de licitação.