Cápsula do tempo e anúncio de obras marcam aniversário do Território

Crianças e autoridades colocaram cartas onde imaginam o Amapá daqui a 30 anos. Área do entorno do mercado também receberá segunda etapa de revitalização

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O aniversário de 78 anos de criação do Território Federal do Amapá foi marcado por uma extensa programação, parte dela concentrada no Mercado Central de Macapá, nesta segunda-feira (13). Uma cápsula do tempo foi enterrada e foi assinada uma ordem de serviço para a segunda fase das obras de revitalização do mercado, no centro histórico da capital.

O Mercado Central, que também faz aniversário de 68 anos neste feriado, ganhou dois presentes: uma cápsula do tempo com cartas sobre desejos sobre o futuro do Amapá e o anúncio de que receberá novas obras.

O evento faz parte da campanha “Orgulho de ser Amapá”, do mandato do senador Randolfe Rodrigues (Rede), em parceria com a prefeitura de Macapá, Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) e Assembleia Legislativa (Alap).

Dezesseis crianças, uma de cada município amapaense, foram os autores das principais cartas depositada na cápsula, um cilindro metálico, vedado, que foi enterrado na frente do Mercado Central. O plano é reabrir a cápsula do tempo em 2043, quando a criação do Território do Amapá completará 100 anos.

Além das crianças, autoridades como o próprio senador Randolfe, o prefeito de Macapá Antônio Furlan (Cidadania), o governador do Amapá Waldez Góes (PDT), comunicadores e outras personalidades, também depositaram um cartas dentro do objeto metálico. Um amapazeiro, árvore símbolo do Amapá, foi plantado em cima do local onde a cápsula foi depositada.

“Esta terra aqui tem experiências para dar certo e tem uma história feita por pessoas que fizeram esta terra dar certo. Então, essa terra não pode dar errado. Essa cápsula do tempo é uma alusão ao futuro, é uma carta direcionada ao 13 de setembro de 2043. Nessa cápsula, tem mensagens distintas. Tem compromissos assumidos pelas lideranças políticas. O que nós escrevemos é uma espécie do compromisso de fazermos no presente pra chegar em 2043”, declarou Randolfe Rodrigues.

Obras no Mercado

A solenidade de comemoração também teve um momento dedicado somente ao Mercado Central. A segunda etapa de obras de revitalização do espaço foi anunciada, com mais de R$ 1,3 milhão oriundos de emenda do senador Randolfe e mais contrapartida da PMM. A ideia é contemplar 704 metros quadrados, construindo 60 boxes para empreendedores na área externa do mercado, nas laterais direita e esquerda.

Dr Furlan, no entanto, revelou que recebeu um pedido de empreendedoras para aguardar um pouco o início das obras em si, pedido que o prefeito considerou legítimo e justo.

“Elas disseram assim [as empreendedoras]: ‘nós estamos reerguendo a cabeça agora, após a pandemia, gostaríamos de ter mais um tempo aqui, antes de fazer a mudança’. Eu acho isso extremamente plausível, até porque nós estamos em conversa pra ver o local que elas ficarão nesse período de obra, que vai ser uma obra rápida. Nada será feito goela abaixo. Podemos, sim, assinar a ordem administrativa e mais um tempo para poder colocar o canteiro de obras e executar essa segunda fase”, finalizou Furlan.