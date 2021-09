Casa em Macapá de investigado pela CPI é fake, afirma senador

No endereço encontrado pela CPI, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, há uma casa abandonada.

Seria falsa a informação de que o dono da empresa que ocupa papel de destaque nas negociações de compra de vacinas investigadas pela CPI da Pandemia tem uma casa na capital amapaense, como foi apresentado em depoimento por ele nesta quarta-feira (14), no Senado. A fake news foi checada pelo senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues (Rede).

O advogado Marcos Tolentino é apontado como o verdadeiro proprietário do Fib Bank, empresa que assegura a garantia fiduciária em diferentes contratos mesmo não tendo autorização do Banco Central para isso.

Tolentino, segundo a CPI, está no centro de negociações para a aquisição de imunizantes contra a covid-19 pelo governo brasileiro com suspeitas de superfaturamento e desvio de recursos públicos.

Entre as diversas inconsistências observadas no depoimento, como quatro CPF’s cancelados e dois ativos em seu nome, a que chamou mais a atenção foi o endereço da residência de Tolentino, declarada na Avenida Duque de Caxias, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Segundo Randolfe, no endereço indicado há um imóvel simples em meio a um terreno com mato alto e nem um pouco condizente com o padrão de vida ostentado pelo depoente.

Segundo o senador do Amapá, ao que parece, o endereço trata-se de mais uma informação falsa apresentado por Tolentino, a exemplo de outras prestadas por pessoas apontadas como integrantes do esquema montado para desviar dinheiro público por meio do superfaturamento de contratos para compra de vacinas contra a covid-19.

De acordo com o senador, não restam mais dúvidas que a pandemia do novo coronavírus foi utilizada para a criação de esquemas para desvio de recursos públicos e o depoimento de Tolentino confirma isto.

“A CPI da Pandemia avança e em breve os responsáveis pelo agravamento da situação sanitária e pelas perdas a ela associadas serão conhecidos e responsabilizados”, declarou o senador.