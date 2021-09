Chefe do Orçamento de Santana morre em colisão

Acidente ocorreu nesta tarde no município de Santana, a 17 Km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO e OLHO DE BOTO

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de uma mulher de 37 anos, no início da tarde desta quarta-feira (29), no município de Santana, a 17 Km de Macapá.

O caso ocorreu por volta de 12h30, no cruzamento da Rua Poeta Machado de Assis com a Avenida Castro Alves, no Bairro Hospitalidade.

Caroline Albuquerque Melo estava conduzindo uma motocicleta modelo Biz de cor vermelha, quando se envolveu em colisão com um carro modelo Ônix cinza. Ela foi arremessada a vários metros de altura.

Segundo o 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local um médico do Samu já havia confirmado o óbito de Caroline.

Outra pessoa envolvida no acidente foi levada ao hospital com estilhaços na cabeça. Não foi possível, até o momento desta publicação, confirmar de quem se trata e qual seu quadro de saúde.

Ainda segundo os socorristas, populares relataram que a condutora da motocicleta invadiu a preferencial pelo fato de não existir placa de parada obrigatória – “PARE” – na rua por onde trafegava.

Segundo moradores da redondeza, a reclamação pela falta de sinalização no local não é nova.

“Há pelo menos quatro meses sumiu a placa daqui, tiraram a placa e o órgão competente STTrans, nunca tomou a inciativa de vir aqui repor a placa de sinalização, então aqui ficou um cruzamento perigoso porque ninguém sabe de quem é a preferencial”, disse Emerson Castro.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o falecimento. O prefeito de Santana, Sebastião Rocha, lançou nota de pesar.

Caroline era servidora municipal lotada na Secretaria de Governo, onde ocupava o cargo de chefe do Departamento de Orçamento.

Caroline era filha de Sônia Campos e do ex-vereador de Santana, Paulinho Melo, que esteve cumprindo mandato na 2ª legislatura municipal.