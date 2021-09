Ciclista é entubado após acidente envolvendo motocicleta

Há versões diferentes para o acidente que também deixou motociclista ferido

Por OLHO DE BOTO

Um acidente envolvendo uma motocicleta 300 cc e uma bicicleta terminou com os dois condutores feridos, na madrugada deste domingo (19), no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

O acidente ocorreu por volta das 2h30, na Rua Inspetor Aimoré, nas proximidades da Escola Estadual Prof. Nancy Nina da Costa. Quando os militares do Batalhão de Trânsito da PM do Amapá chegaram ao local, as vítimas já estavam sendo socorridas pelos Bombeiros e Samu.

A situação mais grave era a do ciclista Ralian dos Santos da Costa, de 29 anos. Ele foi atingido violentamente pela moto e teve traumatismo craniano, tendo que ser entubado, segundo o soldado Carvalho, do BPTran.

Testemunhas disseram que havia uma outra pessoa na garupa da bicicleta. Assim que ela desembarcou, o ciclista teria feito uma manobra de retorno na via, surpreendendo o motociclista, que não teve tempo de desviar da bicicleta.

Com o impacto, o motociclista identificado como Antônio Carlos foi arremessado e teve o capacete rachado após bater numa lixeira e cair numa calçada, os dois seguem hospitalizados.

Já a versão de parentes de Ralian (ciclista) é a de que ele estava parado às margens da via, conversando com uma pessoa, quando foi atingido pela motocicleta que estava no mesmo sentido.

Em virtude do estado clínico, as vítimas não foram submetidas ao teste do etilômetro. A Polícia Científica vai apontar a dinâmica real do acidente. O laudo pericial sai em até 30 dias.