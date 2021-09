Com 18 tiros, adolescente pode ter sido morto por engano

Crime ocorreu em frente a casa da avó da vítima, no Bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Pelo terceiro dia seguido, Macapá registrou crime de execução na zona sul de Macapá. Desta vez, o alvo foi um adolescente que faria 16 anos este mês. Ele pode ter sido morto por engano, credita a Polícia Civil.

Felipe de Sousa Silva, de 15 anos, foi assassinado em frente a casa da avó, onde morava. O ataque aconteceu na noite desta quinta-feira (23), por volta de 19h30, na Travessa D do Conjunto Barcellos, Bairro das Pedrinhas.

De acordo com testemunhas, o crime foi cometido por três homens de preto, encapuzados, que estavam num carro de cor escura. Felipe estava na frente da casa quando os criminosos passaram.

Os atiradores foram até o fim da rua – que não tem saída – e quando retornaram, desceram do carro e dispararam várias vezes contra ele. A perícia conferiu, inicialmente, 18 tiros no corpo da vítima, pelo menos 4 deles na cabeça. Pelos cartuchos recolhidos na cena do crime, os armamentos utilizados foram pistolas de calibre .40 e 380.

Quando a PM chegou ao local, encontrou Felipe caído na calçada, em meio a uma poça de sangue. O Samu ainda foi chamado, mas ao chegar constatou que ele já estava em óbito.

Felipe não tinha antecedentes criminais. Uma das linhas de investigações, apuradas pelo delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, é a de que o adolescente pode ter sido confundido pelos atiradores.

“Provavelmente, ele foi confundido com outra pessoa. Os atiradores deram a volta no fim da rua e ao se aproximar atiraram na vítima pelas costas, eram três criminosos, todos armados”, relatou o delegado.

Segundo relatos da família, o jovem era trabalhador, estudioso, querido pelos vizinhos e não tinha envolvimento com facções criminosas.

Para tentar conter a onda de violência na zona sul, a PM intensificou, desde a tarde desta quinta-feira, a Operação Saturação. O bairro escolhido foi o Congós, onde já havia registro de dois homicídios nos dois dias anteriores, ocorridos em menos de 24 horas.

A Polícia Civil prossegue nas investigações para tentar identificar e prender autores do homicídio.