Com oração e lazer, crianças curadas do câncer celebram a vida

Programação foi organizada pela ONG Carlos Daniel

Por RODRIGO ÍNDIO

Para celebrar a vida de crianças e adolescentes curados do câncer, a ONG Carlos Daniel realizou no sábado (18) uma festa lúdica emocionante. O evento foi voltado para os pacientes de oncologia acompanhados pela instituição, e aconteceu no Parque do Forte, na orla de Macapá.

De acordo com o presidente da ONG Carlos Daniel, Agenilson Pereira, a programação também faz parte da campanha ‘Setembro Dourado’, mês de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Segundo o coordenador, 13 crianças que venceram a doença estiveram representando muitas outras já curadas e que vivem no interior do Estado.

“Hoje estamos aqui com vários parceiros levando um momento de alegria e de amor para as crianças que já passaram pela pior fase, de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, transplante, e outros procedimentos”, explicou.

Agenilson acrescentou que foi programado um momento de oração pela vida das crianças e adolescentes. Durante o evento, a instituição que há mais de seis anos está nesta luta, soltou balões dourados que representaram a cura e o agradecimento pela vida.

“É olhar pra trás e dizer que o trabalho que a gente da ONG Carlos Daniel faz vale a pena. Você vê a criança que carregou no colo com 1 ano de idade doente e hoje ela está aqui brincando linda e saudável. Então não tem dinheiro no mundo que pague por isso, é gratidão a Deus a tudo que ele tem proporcionado”, falou, agradecido.

Superação

Uma dessas crianças é o pequeno Arthur Almeida, de 7 aninhos, que em 2016 foi diagnosticado com leucemia. Com apoio da ONG, ele foi direcionado para São Paulo onde recebeu a confirmação do seu tipo de câncer e posteriormente passou por tratamento de 2 anos.

“Deixamos tudo aqui. Moramos lá com apoio da ONG. Ele recebeu alta assistida e desde então faz acompanhamento de rotina a cada seis meses permanecendo com o apoio da ONG. Hoje esse momento é importante para esclarecimento de sinais e sintomas que na época a gente não teve tanto conhecimento para conseguir identificar. É bom ver ele com crianças que conheceu lá no tratamento e que todos estão bem. Sou grata. Sou grata a Deus e a ONG Carlos Daniel”, disse a mãe, Kelly Castro.

A menina Mabelle Josiele, de 9 anos, também é uma dessas crianças guerreiras que venceu a pior fase da doença. Ela teve a história contada pelo portal SelesNafes.Com. Ela teve o tumor da cabeça retirado e agora é só alegria.

“O trabalho da ONG Carlos Daniel, assim como ajudou muitas crianças, ajudou minha filha. Não sei o que que teria sido dela sem essa ajuda. Estou muito feliz, e ela voltou a sorrir. As dores amenizaram e sou grata demais por isso. Ela também ainda fará esse acompanhamento, mas já é uma vitória”, comemorou a mãe, Matielle Morais.

A celebração contou com apresentações musicais e de palhaços, e outras atividades, como pintura facial feita por voluntários do projeto Formas de Amar. Além disso, ocorreu entrega de brinquedos às crianças.

A ONG Carlos Daniel funciona atualmente na Avenida 13 de setembro, número 1074, no bairro Buritizal. O número para contato é o (96) 99165-4007