Chegamos ao capítulo 3 de I a Coríntios

Apenas Deus pode dar o crescimento da igreja, porque Jesus Cristo é o alicerce. Apesar do silêncio, Deus nos ouve, mas as vezes não acreditamos porque agimos apenas como pessoas carnais. Para ouvir a voz de Deus, somente com a maturidade espiritual. Essas é são as principais lições do podcast de meditação bíblica de hoje (11), que tem como base o capítulo 3 de I Coríntios. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado!