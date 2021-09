Concessionária religa energia para mãe e filho em tratamento de câncer

Caso ocorreu com família de Macapá que está em Belém há dois anos

Por SELES NAFES

A empresa Equatorial Energia Pará, a mesma que arrematou a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), em agosto, informou nesta terça-feira (28) que mandou religar a energia do imóvel onde uma família amapaense está morando durante o tratamento de câncer de um adolescente, na periferia de Belém.

A energia foi religada na segunda-feira (27). Vilma Cristina Diniz Dantas, de 35 anos, e seu filho Maik Júnior Diniz Dantas, de 13 anos, estão há dois anos na capital paraense desde que a doença foi diagnosticada em Macapá.

A empresa Equatorial, que é dona das Centrais Elétricas do Pará (Celpa), cobra uma dívida de R$ 1,4 mil da residência que fica no Bairro Curió Utinga. O menino faz tratamento em um hospital do Bairro de São Brás.

Além do drama de lutar contra a doença e a falta de auxílio oficial, mãe e filho passaram o último fim de semana no escuro e no calor.

A assessoria da Equatorial Energia informou que já “fez o bloqueio da fatura de energia para que seja feita uma análise mais detalhada a respeito do consumo da residência. A empresa também informa que já executou a religação do imóvel ao fornecimento de energia”.