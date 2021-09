Congós: Após decisão judicial, invasores de residencial fazem protesto

Invasão ocorre desde maio deste ano

OLHO DE BOTO

Uma ameaça de despejo deixou apavoradas dezenas de famílias que ocuparam recentemente o residencial Congós, na zona sul de Macapá. A obra está abandonada desde 2012, época do governo Camilo (PSB), e foi uma das primeiras do antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal na era PT.

Em maio deste ano, cinco blocos com 17 apartamentos, cada, foram invadidos. As famílias alegam que o local era tomado por lixo e servia de abrigo para usuários de drogas e pessoas que cometiam outros crimes como estupros.

A invasão foi crescendo, e hoje já ocupa sete blocos, cada um com 17 apartamentos. Alguns invasores decidiram terminar o acabamento de alguns apartamentos com piso e pintura.

Esta semana, no entanto, a Justiça Federal determinou a reintegração de posse ao governo do Estado.

Na noite desta terça-feira (21), os ocupantes dos apartamentos se reuniram em frente ao prédio e fizeram uma manifestação pedindo apoio das autoridades.

Gritos de ordem e queima de pneus em via pública chamaram a atenção de quem passava pelo local.

“Perdi dois netos meus afogados no lago. Só prometem que vão dar um apartamento, e a gente nunca conseguiu”, disse a dona de casa Maria Tenório.

“A gente pagava aluguel, e esse lugar está abandonado há mais de 10 anos, servindo de local pra drogas e estupros. Não é justo depois que arrumamos tudo nós sermos retirados. Não queremos de graça, que o Estado nos coloque num apartamento pra gente pagar como todos pagam. Sabemos que esses apartamentos possuem donos, por isso queremos ir para outros apartamentos”, acrescentou Ana Paula, outra ocupadora.