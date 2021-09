O apóstolo Pedro faz uma advertência sobre a interpretação equivocada da orientação de Paulo

Bom dia! No podcast de meditação bíblica de hoje (28) chegamos ao capítulo 4 de II Coríntios. O apóstolo Pedro adverte para as interpretações erradas a respeito das cartas do apóstolo Paulo, que era um homem inspirado pelo Espírito Santo. A morte e a ressureição de Cristo são assuntos amplamente citados diante de uma cegueira que parecia maligna. No entanto, a conversão genuína clareia o caminho do entendimento da Palavra. Continue estudando a Bíblia. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, tenha uma ótima terça-feira.