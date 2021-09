Convênio garante exames gratuitos para mulheres no Hospital de Amor

Unidade fica localizada no Bairro Infraero I, na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Convênio firmado nesta quarta-feira (22), entre o Governo do Amapá e a Fundação Pio XII, que administra o Hospital de Amor, vai garantir exames gratuitos de PCCU (Papanicolau) e mamografia às mulheres.

A unidade fica localizada no Bairro Infraero I, na zona norte da capital do Amapá. Atualmente, o espaço tem capacidade para realizar 70 exames de PCCU e 60 mamografias diariamente, além de contar com uma carreta que funciona com uma unidade móvel (carreta) permitindo a realização dos exames em outros municípios além da capital.

Para agendar o atendimento, basta ir até a unidade localizada na Rodovia Norte/Sul, no bairro Infraero, em Macapá, de segunda a sexta-feira, de 7h as 17h ou entrar em contato através do número (96) 3312-6600, que também é WhatsApp.

É preciso ter em mãos documento de identificação, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Pare ter direito aos exames, é necessário que as pacientes tenham entre 25 a 64 anos para realizar o exame de PCCU e entre 40 a 69 para o exame de mamografia.

O convênio tem duração de 12 meses e garante o custeio, pelo governo amapaense, do Programa de Rastreamento do Câncer de Colo de Útero e de Mama, que oferta os exames, além do funcionamento da unidade, com manutenção do prédio fixo e instituto móvel, recursos humanos, engenharia clínica, exames, farmácia, água, luz, internet, entre outros.