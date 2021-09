Covid-19: Waldez completa ciclo vacinal e chama amapaenses para 2ª dose

Além dele, a 1ª dama do Estado, deputada estadual Marília Góes, também completou o ciclo vacinal em Macapá.

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), divulgou em suas redes sociais imagens do momento em que completou seu ciclo vacinal contra a covid-19 nesta quarta-feira (8), em Macapá. Ele aproveitou para incentivar os amapaenses que já estão no tempo de tomar a D2, mas ainda não retornaram para completar a proteção contra o coronavírus.

Além dele, a 1ª dama do Estado, deputada estadual Marília Góes (PDT), também completou o ciclo vacinal de AstraZeneca, no drive-thru localizado na Praça Floriano Peixoto, no Centro da capital, mesmo local onde eles tomaram a D1.

“Se você já tomou a primeira dose, complete o ciclo de imunização porque a segunda dose é a que salva. E se ainda não se vacinou, não perca tempo. Em todo o estado, estamos imunizando contra a Covid-19 a partir dos 12 anos de idade. Vamos juntos derrotar o coronavírus”, postou no Twitter o governador.

Góes chegou a ser infectado pelo coronavírus, no mês de maio. Após cumprir quarentena e confirmar que estava curado, ele tomou a D1, no mês de junho.